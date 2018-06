Investor Toomas: mis saab Tallinna Veest?

Ainult tellijale

Ainult tellijale

See oli üks põhiküismus, mida esitasid investorid tänasel Tallinna Vee aktsionäride üldkoosolekul seoses pooleli tarfiivaidlusetega Euroopa Inimõiguste Kohtus (EIK) ja rahvusvahelises arbitraažis.

Lisaks sellele tekitab küsimusi konkurentsiametile esitatud tariifivaidlus.

„Jalgpallis teeb kohtunik otsuse ning kõik saavad pärast aru, kas pall ka tegelikult väravas käis või mitte, ega see siis kohtuniku otsust enam ei muuda,“ viitas Äripäeva investorite TOPi liige Villu Pavelts Tallinna Vee üldkoosolekul sellele, et riigikohtus ettevõtte kahjuks tehtud tariifivaidlust puududava otsuse kaebamine Euroopa Inimõiguste Kohtusse on pigem pärast kaotust rusikatega vehkimine. „Riigikohtu otsus on lõplik, ma ei saa hästi aru, mis selle edasikaebamisega maksimum- või miinimumeesmärgina saavutada loodetakse,“ lisas ta.

Eesmärgid paigas

„Jah, riigikohtu lahend on siduv, kuid nii minu kui ka täna siin istuva presiidiumi [Tallinna Vee juhatus ja nõukogu liikmed - toim.] hinnang on, et ettevõttele tehti liiga,“ vastas Paveltsile Tallinna Vee edasikaebamisega tegelev Soraineni advokaadibüroo partner Kaupo Lepassepp. „See on väga kaalutletud otsus ning emotsioone siin pole,“ lisas ta.

Kui Euroopa Inimõiguste Kohus peaks leidma, et riigikohus eksis, tugevdab see Lepasepa kinnitusel Tallinna Vee võimalikku kahjuhüvitamise nõuet ning loob võimaluse sama vaidlus uuesti avada.

„Euroopa Inimõiguste Kohus otsustab kõigepealt, kas meie kaebus menetlusse võtta, ja kui see menetlusse võetakse, tuleb otsus, kas kaebus on põhjendatud või mitte,“ selgitas Lepassepp protsessi. „Nemad ise kelleltki mingit kompensatsiooni välja ei mõista, kuid annavad riigikohtu otsusele hinnangu – vastavalt sellele tekivad meil edasi võimalused.“