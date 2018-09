H&M üllatas tulemusega turgu

Ainult tellijale

Äripäev 17. september 2018, 12:12

H&Mi aktsia on kerkinud üle 10 protsendi pärast teadet, et kolmanda kvartali müük on kasvanud 9 protsendi jagu.

Kiirmoe ettevõte H&M, kes on kannatanud langeva kasumi ning aina kuhjuvate kaupade käes, teatas esmaspäeval, et rõivatööstuse suure muutusega kohanemine on viinud „paranenud müügi ning suurenenud turuosani mitmel turul,“ kirjutab Financial Times.

Kulud on aga jätkuvalt suured. Uue logistikasüsteemi väljatöötamine on kulutusi suurendanud ning müüki võtmeturgudel, nagu USA, Prantsusmaa, Itaalia ja Belgia, tagasi hoidnud.

Juunis teatas H&M, et aasta algusest on kogunenud müümata kaupa, mis vähendas esimese kvartali kasumit kolmandiku võrra. Ülemäärase kohapealse kaubakogusega on tegeletud viimased paar aastat, kuna füüsiliste poodide külastatavus on vähenenud. Suurem fookus on pandud veebimüügile.