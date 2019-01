Globaalne võlg kasvab, Eesti ujub vastuvoolu

Valitsused üle maailma seisavad silmitsi üha halveneva finantsseisundiga, sest intressimäärade tõus koos suure võlatasemega koormab nende eelarvet, kirjutab Financial Times.

Riikide võlakoorem paisub. Foto: Scanpix

Ülemaailmne valitsemissektori võlg on pärast viimast finantskriisi peaaegu kahekordistunud ja oli 2018. aasta lõpuks jõudnud hinnanguliselt 66 triljoni dollarini, mis on 80 protsenti globaalsest SKPst. Krediidi kvaliteet on järjest halvenenud ja ainult 11 riigil on kõrgeim võimalik krediidireiting AAA, samas kui ebatõenäoliselt laekuvate valitsemissektori võlgade osatähtsus on saavutanud 15 aasta kõrgeima taseme ehk 7 protsenti koguvõlast.