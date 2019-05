Börs: Hiina-USA kaubandustüli rõhub jätkuvalt turge

Aktsiamaaklerid New Yorgi börsil. Foto: Spencer Platt/Getty Images/AFP/Scanpix

Hiina-USA kaubandustüli on ägenenud, mille tõttu on aktsiaturud langemas kolmandat nädalat järjest.

Aktsiaturud esmaspäeval langesid, kui Hiinast tuli vastus Trumpi retoorikale, mille kohaselt ei olnud sellist kokkulepet Hiina ja USA vahel olnudki, mille kohta Trump on väitnud, et Hiina sellest taganes. Selline vastus hiinlaste poolt annab investorite jaoks märku, et lähiajal ei ole loota kaubanduskokkuleppe saavutamist USA ja Hiina vahel.

Esmaspäeva mõjus turgudele negatiivselt ka Google’i emafirma Alphabeti otsus lõpetada koostöö Hiina Huawei telefonide tootjaga ning hiljem liitus sellega ka Lumentum, mis toodab telefonide jaoks näotuvastussensoreid. Antud otsused olid tingitud sellest, et USA valitsus pani eelmisel nädalal Huawei oma kaubanduspartnerite musta nimekirja.

S&P 500 indeks langes esmaspäeval 0,67%, Dow Jonesi tööstuskeskmine langes 0,33% ning Nasdaqi indeks langes 1,46%.

Eriti tugevalt said seoses sellega esmaspäeval pihta pooljuhtide tootjad, nii et Philadelphia pooljuhtide indeks, kuhu kuuluvad ka Huaweile kiipe tarnivad Qualcomm, Broadcom ning Micron Technology, langes täna 4% rohkem kui kahe kuu madalaimale tasemele, vahendab Reuters.

Apple’i aktsia langes 3,1%, olles suurima mõjuga suurte aktsiaindeksite languse juures. Täna hoiatas HSBC, et Apple’i toodete kõrgematel hindadel, seoses viimaste tollitariifide tõstmisega , võivad olla nõudluse osas „kurvad tagajärjed“.

„Poliitilisest riskist on saanud nüüd äririsk,“ ütles Washington Crossing Advisorsi vanem portfellihaldur Chad Morganlander Reutersile. „See võib olulisel määral mõjutada mitme tehnoloogiafirma kasumiootusi,“ lisas ta.