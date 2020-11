Euroopa turud pöördusid langusesse

Prantsusmaa Euronext börs. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa aktsiaturud on täna langenud, sest praegune USA president Donald Trump on demokraadist rivaalile Joe Bidenile valimistel järele jõudmas, mis teeb tulemuse ennustamise keeruliseks, vahendab Reuters.

Üleeuroopaline aktsiaindeks Stoxx 600 on täna kukkunud 0,2 protsenti, 355 punktini. Päeva alguses oli indeks ka 1,2 protsendiga miinuses. Saksamaa DAX indeks on odavnenud 0,8 protsenti ja Briti aktsiaturg on langenud 0,1 protsenti.