ETV kostüümilaenutusest leiab nii jõuluvana, looma- kui lastesaadete tegelaste kostüüme.

Firmapidu: kust leida stiilipeoks sobiv kostüüm?

Aastalõpp pole enam mägede taga ja just praegu on õige aeg, et endale vinge kostüüm aastalõpupidustusteks kinni panna, kirjutab Äripäeva tellijatele ilmunud erileht Firmapidu.

Stiilipeo teemasid on lõputult. Valida saab eri rahvaste traditsioonide järgi: aborigeenid, mehhiklased, slaavlased, hindud jne. Ajastute järgi: eriti kuumad on 1960. aastad, iseäranis hipi ajastu 70ndatel, aga ka suursugusemas õhkkonnas 1920.–30. aastad.