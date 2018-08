Kui müüdki välismaalasele, siis investeeri Eestisse

Äripäev 08. august 2018, 06:00

Edukate Eesti ettevõtete minek välismaise kapitali kontrolli alla võib nukraks teha, kuid on nende arengu seisukohalt loomulik.

Investorite kaasamiseks või hoopis ettevõtte müümiseks on turul praegu väga hea aeg, sest pikalt kestnud majanduskasv on tekitanud hulgaliselt soodsat investeerimisvõimalust otsivat kapitali. Majandustsükli pöördumise ootuses võib kasvuettevõtte müük vägagi ahvatlev tunduda.

Tänasest Äripäevast võib lugeda, kuidas kiire arengu toetuseks investorit otsinud betoonelementide tootja TMB leidis hoopis ülevõtja ning müüb ettevõtte Prantsuse kontsernile. Ettevõtte juhid nendivad, et kuigi ühelt poolt on kahju müüa ja ettevõtte juhtimisest kõrvale astuda, oleks teiselt poolt rumal jätta hea võimalus kasutamata.

TMB tegevjuhi ja ühe suuromaniku Jaan Lutsu sõnul ei ole turul palju ostjaid, kes sellise suurusega ettevõtet ostaksid ning järgmist sellist võimalust oleks ehk pidanud kaua ootama.

On aja märk, et mitu pikalt Eestis tegutsenud ettevõtjat otsustab oma ettevõtte välismaisele kapitalile loovutada ning aktiivsest juhtimisest kõrvale tõmbuda. Ilmselt tuntuim näide sellest aastast on nüüdseks kohtusse jõudnud börsiinvestorite lemmiku Olympic Entertainment Groupi (OEG) ülevõtmine. OEG suuromanik Armin Karu põhjendas müüki samuti soodsa pakkumise ning sooviga anda ettevõttele võimalus edasiseks arenguks. "Piltlikult öeldes olen selle lapse üles kasvatanud ja nüüd on õige aeg lasta tal astuda iseseisvasse ellu."

Edukate Eesti ettevõtete minek välismaise kapitali kontrolli alla võib muidugi nukraks teha, kuid küllap on see praeguses üha enam globaliseeruvas maailmas paratamatu. Kasvuettevõtte arengus tuleb ühel hetkel vältimatult ette piir, kus vajaliku arenguhüppe tegemiseks enam kohalikust kapitalist ja võimalik, et ka ärikompetentsist ei piisa.

Kui valida on kas vinduma jäämine või ettevõtte väliskapitalile loovutamine, on teine variant kindlasti parem. Eriti kui pikast ühes valdkonnas rühmamisest väsimus kontides.

Oluline on, et ettevõtte müügist saadud kapital investeeritaks tagasi Eestisse. Ükskõik, kas alustades ise taas ettevõtluses otsast või toetades investorina mõnd head äriideed. Sest nutikaid ideid ja nende vedajaid Eestis õnneks jätkub. Uus põlvkond ettevõtjaid on peale kasvanud ning põnevaid idufirmasid on Eestis järjest rohkem.

Valik ootab ka idusid

Eesti enneolematult edukatest tehnoloogiaidudest on ka Äripäeval olnud põhjust sel aastal korduvalt kirjutada. Tehnoloogiaettevõtja ja investor Allan Martinson on prognoosinud, et Eesti tehnoloogiasektor kaasab sel aastal kokku vähemalt 350 miljonit eurot ja Eesti tõuseb sellega USA ja Iisraeli kõrval maailma kolme tähtsama tehnoloogiariigi sekka.

Küllap seisab ka neist idudest paljudel edu korral ühel hetkel ees valik, kas müüa või hoida. Kas võtta tehtud töö eest priske hüvitis ning anda oma loodud ettevõte üle uutele omanikele või pingutada kõigega riskides kangekaelselt edasi ja tüürida see ise globaalsele turule.