Börsi esirikkurid, OEG pommuudis ja Vene valimiste mõju

19. märts 2018, 07:00

Armin Karu on Tallinna börsi esirikkur, ent võib selle tiitli õige pea ka kaotada. https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180318/BROADCAST/180319699/AR/0/Armin-Karu.jpg

19. märtsi hommikuprogrammi keskne teema on loomulikult äsjased Venemaa presidendivalimised ja Putini võimu jätkumise mõju Eestile. Lisaks on kõne all Äripäevas valminud edetabel Tallinna börsi kõige rikkamatest aktsionäridest.