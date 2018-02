Eesti ettevõtetel hea finantstervis

„Eesti Panga 2017. aasta detsembriprognoosi järgi kiireneb võlakohustuste kasv lähiaastatel ligikaudu 6%ni aastas, jäädes pisut madalamaks nominaalse SKP kasvust. Eestis tegutsevatest pankadest laenamine kasvab ka lähiaastatel koguvõlast hoogsamalt,“ prognoosis Raudsaar.

Suurem säästmissuutlikkus

Kuna sissetulekud kasvavad kiiresti ja tööturu olukord on soodne, suudab aina rohkem majapidamisi säästa ja ka laenu saada. Seetõttu kasvasid 2017. aastal kiirelt nii majapidamiste finantsvarad kui ka -kohustused.

„Kuid hoolimata sellest, et viimastel aastatel säästavad Eesti majapidamised oma sissetulekutest suhteliselt suure osa, on nende kogutud säästude maht veel väike ja paljudel peredel pole ootamatuteks olukordadeks piisavalt raha,“ märkis Raudsaar, kuid lisas, et Eesti Panga detsembriprognoosi järgi kasvavad Eesti elanike säästud kiiresti: laenukohustuste aastakasv jääb lähiaastatel suure laenunõudluse toel 7% lähedale.

Pankadel süveneb laenukonkurents

Intressikeskkond püsib laenuvõtja jaoks soodne ja Eestis tegutsevate pankade laenupakkumise võime on hea – viimast toetavad endiselt tugev kapitaliseeritus ja pankade endi head rahastamisvõimalused, selgub keskpanga ülevaatest.

Ehkki laenu võetakse järjest aktiivsemalt, piisab uute laenude andmiseks endiselt kodumaiste hoiuste suurenemisest ja laenude tagasimaksetest. Pankadevaheline konkurents oli 2017. aastal tugev eelkõige suurettevõtete madala riskisusega laenude puhul, mille intress langes.

„Ettevõtete laenuturuga võrreldes on konkurents eluasemelaenude turul väike. 2017. aasta teises pooles pangandussektoris toimunud muutuste tõttu on oodata, et edaspidi tugevneb konkurents pankade vahel eelkõige tarbimislaenude ja väikeettevõtetele suunatud laenude segmendis,“ ütles Raudsaar kommentaariks.

Majanduse Rahastamise Ülevaade on kord aastas ilmuv väljaanne, milles Eesti Pank analüüsib Eesti ettevõtete ja majapidamiste rahastamist ning laenu- ja liisingustatistikat.