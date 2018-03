Udam: kinnisvarapoliitika muutmine on sümpaatne

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Muudatused riigi kinnisvarapoliitikas on positiivsed, kuid kõhklusi tekitab nende elluviimine, ennekõike peaks riik aga vabanema turukõlblikest varadest, ütles RKASi juhtkonna endine liige ja Pindi Kinnisvara tegevjuht Elari Udam.

Udam rääkis, et varem põhjendati samalaadse otsuse mittetegemist baasinfo ja mõõdikute puudumisega. "Kui suudetakse võrreldavate mõõdikute toel anda avalike teenuste eest vastutajatele (asutuste juhtidele) otsutusõigus ja ressursid, siis see on oluline läbimurre ning loob eeldused efektiivsemale kinnisvarakasutusele," ütles ta.

"See on sümpaatne otsus," vastas Elari Udam küsimusele, kuidas hinnata valitsuse kava lasta kinnisvarateenuste tellimine riigiasutustel vabaks ning pakkuda niimoodi konkurentsi RKASile.

Plusse on plaanil tema sõnul mitmeid. Esiteks kaob RKASist ära vastuolu, kus peab korraga teenust osutama ja ka sõltumatu vahendaja olema. Teiseks sunnib see RKASi rohkem pingutama. Kolmandaks kaob riigiasutuste juhtidel negatiivne eelhoiak pealesunnitud teenuse ostmisest.

Uusi tuuli võiks see kinnisvarafirma juhi sõnul tuua ka vabale turule. "Turuosalistele on samuti surve, suuta konkureerida tugeva kompetentsikeskusega, aga see on edasiviiv stiimul. Kindlasti on asukohti ja valdkondi, kus eraalgatus suudab pakkuda paremaid alternatiive," kommenteeris ta.

"Rakendusliku poole pealt ma liiga optimistlik ei ole. Eelduseks on, et ollakse järjekindlad eelarvepoliitikas ja järelevalves. Viimaste osas aga on palju heitlikkust valitsuste vahetumistel," ütles Udam.

Viige büroohooned börsile