Norra tegi riigifondi üle pika aja sissemakse

Norra on lõpetamas riigi fondist raha väljavõtmist ning tegi juunis fondi esimest korda viimase kahe aasta jooksul hoopis sissemakse, vahendab Bloomberg.

Norra rahandusministeerium suunas fondi 1,9 miljardit Norra krooni ehk 230 miljonit dollarit. Seega vähenes aasta kokkuvõttes fondist välja võetud summa 7,9 miljardi Norra kroonini. Riigieelarves seisab, et tänavu peaks Norra fondist välja võtma 21 miljardit krooni.

Norra peaministrist Erna Solbergist sai 2016. aastal esimene Norra juht, kes hakkas riigi suurest hoiupõrsast raha välja võtma. Selle põhjuseks oli nafta hinna märkimisväärne langus, mistõttu sattus riiklik naftatööstus löögi alla. Kriisi sügavaimas punktis liikus barreli hind 30 dollari juures. Nüüdseks on see aga edenenud 70 dollarini ja üle sellegi, mistõttu on naftatööstus kosumas.

Norra teeb riiklikust fondist investeeringuid ning see toob riigile aastas sisse umbes 200 miljardit Norra krooni. Norra on riiklikust fondist alates 2016. aastast välja võtnud eelarveaukude lappimiseks kokku 150 miljardit Norra krooni, mis on iga-aastase tootluse kõrval tagasihoidlik summa. Tänu sellele, et globaalsed aktsiaturud rühivad ülespoole, on Norra riiklik fond kasvanud juba suuremaks kui triljon dollarit.