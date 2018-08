Lätis pole 1500eurone netopalk enam mingi kosmos

Läti töövahendusportaali yourmove.lv rajaja Janis Kreilis leiab, et Lätis on praegu töötajate jaoks kõige soodsam aeg - algteadmistega bakalaureuse kraadi omanik võib lihtsasti teenida 1000 eurot kätte.

Ta lisab, et kui teadmisi on rohkem, pole probleem saada ka 2000 eurot peo peale, ning see on täiesti reaalne palgasumma, vahendas Läti majandusleht Dienas Bizness.

Kreilise sõnul on tööturu seadused täpselt samasugused nagu muudel turgudelgi: on nõudlus ja pakkumine. Kui nõudlus ületab pakkumise, tõuseb tööline hinda. "Praegu on just selline aeg. Töötajaid on vähe, tööandjaid palju, mis tähendab, et eelis on palgatöötajal," leiab ta.

Mida see jutt tegelikkuses tähendab? Esiteks kasvavad palgasummad ja tööandjad on valmis palka tõstma. Selle aasta esimeses kvartalis oli Lätis Euroopa Liidu riikidest kõige suurem palgakasv. "See tähendab, et heal spetsialistil pole mingi kosmos praegu teenida 1500 eurot kätte," rääkis Kreilis.

Liiati tuleb tema sõnul arvestada, et palgad kasvavad 10% aastas, ja nii saab kolme aasta pärast juba peo peale 2000 eurot. "Muidugi ma mõistan, et on palju muidki asjaolusid, näiteks see, kuidas liigub maailma majandus - kas see jätkab rööbastel püsimist, kas Läti majandus ei kuumene üle jpm. Kuid üldine suund jääb endiseks, see tähendab, et oskustega ja teadmistega inimesed saavad Lätis teenida üha rohkem ja rohkem. Ka inflatsioon ei ületa endiselt 3% aastas," selgitas tööportaali juht.

Kreilis võrdleb praegust tööturgu kümne aasta tagusega, kui ettevõtted esitasid töötajatele värbamisel aina suuremaid nõudmisi. "Toona oli Läti sügavas augus," jätkas ta. "Ettevõte, mis otsis näiteks marketingispetsialisti, võis esitada tingimuseks viieaastase töökogemuse ning nõuda tegutsemist AdWordsi, Facebooki ja Twitteri keskkonnas, pluss kolme keele valdamist, mille hulgas oli saksa ja prantsuse keel, graafilise disaini programmide valdamist ja tagatipuks magistrikraadi. Ja kogu selle paketi eest oldi nõus maksma 500 latti kätte," kirjeldas Kreilis kümnenditagust aega. "Seejuures sai ettevõte tööotsijatelt tohutult sooviavaldusi ja võis valida nende seast parima."

Aga mis seis on praegu? Bakalaureuse kraadiga, kaht keelt valdava ja paariaastase töökogemusega inimesel pole probleem teenida 1000 eurot kätte. "Mu tuttav, kes töötab ühe asutuse personaliosakonnas, naerab, et kui see nii jätkub, siis mõne aasta pärast on tööle kandideerijale ainus esitatav nõue oskus hingata," rääkis Läti tööturuekspert. Ta lisab, et praegu on käes õige aeg välja rääkida parimad tingimused ja teha karjääri - head ajad ei pruugi lõputult kesta.