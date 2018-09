Tehnoloogiasektori viimane vaatus

Ainult tellijale

Tehnoloogiasektori aktsiate rekordtõus toetub praegu tarbijate kindlustunde kasvule, kuid esimeste kriisiilmingute tekkimisel pöörduvad just need väärtpaberid esimesena oma õiglase väärtuse juurde või sellest allapoole, leiab börsitoimetuse ajakirjanik Indrek Mäe.

Hea näide on USA tehnoloogiahiid Apple, kes pole juba ammu midagi uuenduslikku turule toonud. Pigem sõutakse edasi, lisades oma toodetele vidinaid, mida on kas Apple ise või keegi teine juba varem testinud. Hea näide on viimasele iPhone X-ile lisatud näotuvastussüsteem, mida on katsetanud ka konkurendid.

Kasuminumbrid küll suurenevad, kuid mitte tänu innovaatilisusele ning iPhone'ide müüginumbrite kasvule, vaid Apple'i oskusele teha tarbijale selgeks, et ilma õuna logo kandvate toodeteta pole võimalik elada. Nii on ühtsesse ökosüsteemi põimitud tooted, mis ühilduvad ainult omavahel, mille remont on ülikallis ning mis purunevad kergelt. Viimase vastu saab aga end keskmisest kallima hinna eest kindlustada ning nii veelgi Apple'i aktsionäride kaukasse panustada. Kellele sellest veel ei piisa, saab investoreid rõõmustada, laadides oma iPhone'i Apple Musicu.

Kuna Apple oskab müüginumbreid hinda küsides kompenseerida, kasvatas see kõik möödunud kuul firma turuväärtust 18,49 protsenti.