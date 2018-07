Apple rajab Hiina energiafondi

Apple teatas eile, et rajab Hiina koos kümne partneriga 300 miljoni dollari suuruse taastuvenergia fondi, kirjutab CNBC.

China Clean Energy Fundi abil toetatakse projekte, tänu millele peaks Hiinas toodetama umbes üks gigavatt energiat. Sellest piisaks, et katta umbes miljoni Hiina kodu energiatarbimine. Eeskätt plaanib Apple taastuvenergiat kasutada oma partnerfirmade energiavajaduse katmiseks. Muu hulgas katab see iPhone’e kokku panevate ettevõtete Pegatroni ja Wistroni energiavajaduse. Fondi suunatakse raha nelja aasta jooksul.

Apple on Hiinas püüdnud aastaid kanda kinnitada ning kohalike telefonitootjatega võistelda. Ettevõtte juht Tim Cook on Hiinas sage külaline. Möödunud aastal teatas Cook, et plaanib luua Hiina Shanghaisse ja Suzhousse teadus- ja arenduskeskuse.

Apple'i aktsia sulgus eile 1,68% plussis, 191,03 dollaril.