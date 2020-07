Brüssel leidis tagaukse madalate maksudega liikmesriikide ohjamiseks

Brüssel Foto: Indrek Susi

Euroopa Komisjonis küpseb salaplaan, kuidas sundida madalate ettevõtlusmaksudega riike oma maksusüsteemi üle vaatama, kirjutas Financial Times.

Tavaliselt on maksude temaatika Euroopa Liidus väga tundlik ala, esiteks on see peamiselt liikmesriikide pädevus, teiseks tuleb kõigi makse puudutavate otsuste puhul leida liikmesriikide vahel täielik konsensus.