Investor Toomas: kodubörs veab suunurgad üles

Tahtmata midagi ära sõnuda, tuleb tunnistada, et tulemuste hooaaeg on minu jaoks alanud rõõmustavalt, seda vähemasti kodubörsil.

Täpsemalt on tänase seisuga oma eelmise aasta ning kvartali majandustulemused teatanud kõik minu portfellis olevad Baltikumi börsiettevõtted. Nii andsid ainuüksi täna mulle põhjust heameelt tunda Apranga, Olympic Entertainment Group (OEG) ja Tallink, kelle numbrid näitavad kasvu.

Suured pettumust ei valmista

Näiteks OEG tulemusi pean tugevateks, sest neljandas kvartalis suudeti kasvatada nii müügitulusid kui hüppeliselt ka puhaskasumit. Viimane suurenes aga 80 protsendi võrra, 9,52 miljoni euroni. Aastakasum küll vähenes, kuid seda eelkõige numbrites sisaldunud hotelli kinnisvara müügitehingu ning firmaväärtuse ja varade allahindlusega seotud kahjumi tõttu Poolas. OEG pole avaldanud veel küll aktsionäridele makstavat dividendi, kuid arvestades ettevõtte suurt vaba raha hulka ning suurt kasumlikkust, julgen loota sel aastal positiivsemat uudist, kui tavapäraseks kujunenud 10 senti aktsia kohta.

Veidi vähem, kuid sellegipoolest rahulolu pakkus mulle ka teine Tallinna börsi suurettevõte Tallink, mille tulemustest selgub, et ettevõte kasvatas möödunud kvartalis nii käivet kui kasumit. Esimene tõusis 3 ning puhaskasum lausa 10,3 protsendi võrra. Numbrid on ju iseenesest ilusad, kuid okka hinge jätab mulle börsifirma teatatud dividend 3 senti aktsia kohta. Hoolimata kasumi kasvust on tegemist sama suure summaga kui mullu ning vahepeal pole olnud kuulda suurematest investeeringutest. Investorina muudaks mind rõõmsaks, kui allesjäävast vabast rahast ikka võimalikult suures ulatuses osa saaksin.

Käibe- ja kasumikasvust raporteeris ka fundamentaalnäitajate poolest tugev Leedu rõivaettevõte Apranga. Käive suurenes seejuures 3,1 ning kasum paisus 5,1 protsendi võrra. Ka seda on suur rõõm näha, kuid Apranga puhul teeb mind murelikuks turuväärtuse kesine kasv. Vaadates ainuüksi viimast aastat, siis ei saanud ma sellest mitte kasu, vaid kaotasin Apranga aktsia hinna languse tõttu oma investeeringust 1,56 protsenti.

Tegemata jäänud ost

Kahetsusega olen aga juba mõnda aega jälginud Harju Elektri tegemisi. Nimelt on ettevõte viimase aasta jooksul jõudsalt laienenud ning seetõttu on paisunud ka tulud. Nii teataski Harju Elekter täna, et premeerib oma aktsionäre kümnendi võimsaima dividendiga ehk maksab omanikutuluna välja 24 senti aktsia kohta. Seda kõike on tore jälgida, kuid tekib paratamatult väike kahetsus, et ma aktsiat omal ajal, kui see kauples veel praegusest oluliselt madalamal hinnatasemel, ei soetanud.

Üldiselt aga läheb majandusel ning börsiettevõtetel hästi ning see annab optimismiks alust ka mulle. Lähiaja sündmustest ootan veel pikisilmi uudiseid Tallinkilt, kellega seoses on spekuleeritud muudatusi omanikeringis. Arvestades, et laual võib olla ka võimalik ülevõtmine ning aktsia kaupleb ka praegu allpool laevaettevõtte raamatupidamuslikku väärtust, loodan teenida kena kopika.