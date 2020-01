Kliimariskidest ei saa enam üle ega ümber

Varahaldusfirma BlackRock juht Larry Fink prognoosib suurt kapitali ümberjagamist turgudel Foto: AFP/Scanpix

Davosi majandusfoorumil juhtus läinud nädalal anekdootlik lugu.

Kui ühele eraõhtusöögile kutsutud 40 suurfirmajuhil paluti märku anda, kes on seda meelt, et ettevõtte ainus ülesanne on kasumit teenida, nagu ütles omal ajal Milton Friedman, ei tõusnud ükski käsi.