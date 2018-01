RIA hoiatab: pea kõikides arvutites avastati turvanõrkus

04. jaanuar 2018, 18:36

Riiklik küberüksus CERT-EE hoiatas, et tuvastati turvanõrkused nii Inteli, AMD kui ka ARM protsessorites. Tuvastatud turvanõrkused muudavad haavatavaks peaaegu kõik arvutid, sülearvutid, tahvelarvutid ning nutitelefonid, operatsioonisüsteemist sõltumata.

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) kodulehel on kirjas, et Google Project Zero vastse raporti kohaselt mõjutavad turvavead kõiki 1995. aastast kasutusel olevaid moodsaid protsessoreid (AMD, ARM ja Intel). Need riistvaranõrkused omakorda lubavad läbi viia kahte rünnet: Meltdown ja Spectre.

Rünnete käigus on võimalik varastada arvuti mälus leiduv tundlik info, nagu näiteks paroolid, sisselogimisvõtmed ja ketta vahemälus leiduvad failid. Mõlema ründe puhul on võimalik ära kasutada kiibis leiduvat erisust, mida tuntakse laiemalt “spekulatiivse käivitusena” ning mida kasutavad enamik moodsaid protsessoreid võimekuse optimeerimiseks.

Praeguseks on mitmed tootjad juba turvapaigad väljastanud. Oluline on meeles pidada, et ei ole ühtset turvapaika, mis kaitseks nii Meltdown'i kui ka Spectre'i ründe vastu. Samuti on praeguseks selgunud, et uuenduste paigaldamine võib seadme protsessorit mudelist ning selle kasutusalast sõltuvalt 5–30% aeglasemaks muuta.

Teadaolevad vastumeetmed ja turvapaigad leiab RIA kodulehelt.