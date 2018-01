Lätlased peavad Muuga söeterminali müüki hoiatussignaaliks

Tallinna Sadam müüb kivisöeterminali vara ja otsib pinnale uusi rentnikke, kirjutas täna Läti majandusleht Dienas Bizness. Väljaanne märgib, et uutest veostest tasuks mõelda ka Lätil.

Väljaanne kirjutab, et Eesti riigile kuuluv Tallinna Sadam kuulutas detsembris välja Muuga terminali varade enampakkumise. Terminali eelmine valdaja Coal Terminal läks pankrotti ja nüüd otsib sadam aktiivselt sellele alale uut rentnikku, selgitas Läti väljaandele sadama esindaja Sirle Arro.

Ettevõtjad, kes tegutsevad Riia vabasadamas, leiavad, et see on hoiatussignaal ka Läti terminalidele, kus tuleks mõelda uute veoste kaasamisele.