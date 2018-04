Hommikuprogrammis uurime, kas tasub investeerida mängutootjatesse

19. aprill 2018, 17:02

Viimastel aastatel on mängutootjad teinud läbi kiire kasvu, kuid kas praegu tasub mõnda mängutootjasse investeerida või mitte. Äripäeva raadio hommikuprogrammis vastab sellele küsimusele Eesti tuntuim ja edukaim mobiilimängude looja Vladimir Funtikov. Saate ka teada, miks pole Funtikov müünud maha enda ettevõtet Creative Mobile ning kas ta plaanib oma firmaga börsile minna.

Lisaks astuvad hommikuprogrammis üles Eesti ettevõtete sotsiaalmeedia kasutust uurinud Brit Mesipuu ning Eesti majanduse kümnendite olulisemad ettevõtted kaardistanud Väinu Rozental.

Saatejuhid on Aivar Hundimägi ja Liis Amor.

Reede jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 "Kuum tool". Keskkriminaalpolitsei juht Aivar Alavere tunnistab, et pahalased on küberkuritegevuses politseist mitu sammu ees ja on vaja kurja vaeva näha, et rahapesu, narkoäri ja korruptsioon internetiavaruste kaudu täiesti käest ära ei läheks. Saatejuht on Eliisa Matsalu.

13.00-14.00 "Ettevõtte edulugu". Uurime, kuidas sai Eesti mehest Kaido Laanetist Maxime Trijoli konjakimaja müügijuht Põhja- ja Kesk-Euroopas. 17. ja 18. mail toimub Äripäeva Pärnu juhtimiskonverents "Oma saar", mille üks esineja ta on. Laaneti sõnul armus ta konjakisse nii ära, et oli nõus minema kas või jala Jaapanisse, kui oleks teadnud, et keegi teda seal ootab ja tahab kuulata sellest midagi. Kaido Laanetit intervjueeris Äripäeva kaastoimetaja Indrek Kald.

15.00-16.00 "Kullafond". Möödunud novembris esimest korda eetris olnud saates "Töö ja palk" räägitakse märgistest, mida ettevõtjaile jagatakse, ning kuidas saab neid töötajate ettevõttesse meelitamisel ära kasutada. Saates on külas Ave Laas kaugtöö ühingust ja Ragn-Sellsi personalijuht Kaira Parve. Saatejuht on Helen Kõrgessaar.