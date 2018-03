Mida Facebook minust teab ja edasi müüb?

Airbnb ja Economist omavad minu kohta täisinfot. Hmm.

Märt Sults on mind poke’inud (mida see iganes tähendab) kaks aastat tagasi. Ei mäleta, kuid vist pole ka põhjust muretseda. Nagu ka fakt, et olen Facebooki teada sugu muutnud aastal 2012.

Minule kirjutatud sünnipäevasoovide arv on umbes kümme korda kukkunud võrreldes kümnendi algusega. Ilmselt on osa põhjust selles, et ma ise Facebookis juba aastaid õnne ei soovi ning panin aastaid tagasi oma sünnikuupäeva mitteavalikuks.

Minuga seotud gruppidest ja organisatsioonidest mitmeid näen esimest korda ja päris kindlasti ei ole enda teada nendega liitunud. Magic24 või Kersti Kaljulaid (ma üldiselt väldin enda sidumist poliitikutega) või Ühishange, Vana Maja, Jaak ja Kaie reisumäng, Allhealthy Australia. Kes seda infot kui minuga seotut ostab, saab petta. Aga ülejäänud on seotud mu enda ajalooga või eri ajakirjandusväljaannete ja -organisatsioonidega. Normaalne.

Võõrad sõbrad

Sõpradest enamikku loomulikult ma ei tunne – nagu teiegi vist. Mul on tavaks sõbrakutse inimeselt (kes pole silmnähtavalt troll) tavaliselt vastu võtta, aga niipea, kui hakkab tulema mingit natsipropagandat vms, ta kiirelt unfollow’da.

Messengeris jagatud fotod ja videod, sh ka mulle teiste saadetud on kõik ilusasti reas. Ses osas tasuks olla kindlasti edaspidi tähelepanelikum.

Kuna ma pole erinevaid rakendusi reeglina Facebooki kontoga sidunud, puuduvad taksosõidud või lennujaamade külastused. Põhimõtteliselt ei mängi ma ka kolmandate osapoolte mänge stiilis „Vaata, kui tark sa oled“.

Kokkuvõtvalt. Facebook teab minust palju, kuid kaugeltki mitte kõike. Samas on see elektrooniline jalajälg, mis Facebooki andmetest vastu vaatab, ikkagi suurem, kui ma tahaksin, et keegi kolmas osapool näeks. Aga see on suuresti minu enda teha.

Autoril on Facebooki aktsiaid, ta ei kavatse neid käimasoleva skandaali valguses müüa.