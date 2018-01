Mercedes Benz G-klass sündis uuesti

Mercedes Benz esitles Detroidis oma uut järgmise põlvkonna G-klassi maasturit ja paistab, et autotootja on oma jõukaid kliente kuulda võtnud, kirjutab autoveeb The Drive.

Saksa autotootja pikaealisim mudel on džunglist Hollywoodi kolinud ja muutunud isegi veel maastikuvõimekamaks, mugavamaks ja rafineeritumaks.

Põhja-Ameerika rahvusvahelisel autonäitusel toimunud esitlusel meenutas Mercedese juhatuse esimees Dieter Zetsche G-klassi juuri varajastel 1980ndatel aastatel. Paljud nõustuvad, et vähemasti esteetilises plaanis on palavalt armastatud maastur jäänud seniste versioonide puhul sarnanema oma algsele väljanägemisele. Sama saab öelda ka uue masina kohta, aga see sisaldab ka hulga teistelt 21. sajandi Mercedes-Benzi mudelitelt pärit mõjutusi.

Disain, kuigi sarnane eellaste omaga, on kõige silmatorkavam erinevus võrreldes eelmiste G-maasturitega. Kastikujuline välimus on jäänud ka uuele autole, aga terava ja toorelt utilitaarse rõhu asemel on Mercedes selgelt mõelnud oma suurima ostjaskonna, luksust janunevate klientide vajaduste peale. LED tuled, sujuvate kontuuridega detailid ja rohkem siseruumi viitavad just sellisele sihile.

Uus G-klass on eelkäijast 5,3 cm pikem ja 12 cm laiem. See, ühes laiema telgedevahega, pakub tagaistujatele 15 cm rohkem jalaruumi. Paistab, et Mercedes on varasemate G-klasside kohta käinud kaebustega põhjalikult tegelenud.

Rafineeritus oli Stuttgarti meeskonnale oluline fookus. Kvaliteetne tulemus käib nii maasturi välimuse kui salongi kohta. Väljas torkavad silma ümarad esituled, sees digitaalsed instrumendid ja 12,3tollised ekraanid. Viimased tuletavad meelde, et elajas on viimaks 21. sajandisse jõudnud.

Mercedes pole unustanud ka G-klassi maastikuvõimekust. Masina 4x4 suutlikkus on paranenud erinevate sõidureziimidega. Alles on muidugi Mersu kolm põhinäitajat: redeli tüüpi raam, kolm 100% differentsiaalilukku ja low-range võimega käigukast. Muu hulgas suudab auto läbi sõita 70 cm sügavusest veetakistusest.

G550 mudeli kapoti all on Mercedese 4-liitrine topeltturboga V-8, millel on 416 hobujõudu. Edasi kandub veojõud 9käigulisse käigukasti, mis pakub sobivaid ülekandeid nii maastku- kui maanteesõiduks.

Mercedes on juba öelnud, et G-klassi tulevikuversioonid on - sarnaselt ettevõtte teiste autodega - elektrifitseeritud.