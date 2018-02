Ärikinnisvara alustas aastat tugevalt, EfTEN teatas dividendi

Head finantseerimistingimused

EfTENi tulemused paranesid tänu paindlikele finantseerimistingimustele, seisis börsiteates. „Eelmisel aastal sõlmis kontsern uute kinnisvarainvesteeringute soetamise tõttu uusi laenulepinguid summas 5,1 miljonit eurot,“ kommenteeris ettevõtte juht Viljar Arakas.

Head finantseerimistingimused on kontsernil võimaldanud investeerida ärikinnisvarasse, millel on Araka sõnul tugevad ja pikaajalised üürnikud. „Eelmise aasta lõpu seisuga oli EfTENil 8 ärikinnisvarainvesteeringut, mille õiglane väärtus bilansipäeval on 88,4 miljonit eurot,“ nentis Arakas. Ta lisas, et investeeringute soetusmaksumuseks on 81,7 miljonit eurot.

Investor vaatab pikka horisonti

EfTENis Adaur Grupi kaudu 318 aktsiat omav Tõnu Toompark ütles, et tema ettevõtte majandusnäitajate ajutisi liikumisi väga palju ei jälgi, vaid vaatab pikemat ajahorisonti. „Pean tunnistama, et ma olen osta-ja-unusta tüüpi investor,“ sõnas ta. „Igapäevaseid tulemusi ma ei jälgi ning kiireid ostu- ja müügiotsuseid ei tee,“ viitas ta sellele, et veendub enne investeeringu tegemist selle pikaajalises jätkusuutlikkuses.

Nii puudusid Toomparkil selged ootused ka täna avaldatud majandustulemuste suhtes. Pikemas perspektiivis loodab ta aga EfTENi aktsia väärtuse mõõdukat tõusu ja stabiilset dividenditulu.

EfTENit peab Toompark tugevaks ettevõtteks. „Arvestades, et investeerimisel võiks mõelda ettevõtte tugevuse ja selle juhtimise peale, arvan, et tegemist on hea ja tugeva firmaga,“ arvas ta. „Tundub, et inimesed teavad, mis nad teevad ning miks nad teevad ja see annabki laisale investorile võimaluse kvartali- ja aastatulemustest mugavalt üle libiseda.“

Kinnisvaraturu puhul üldiselt soovitab Toompark aga jälgida pakkumise poolel toimuvat. „Sellel on mõju nii hindadele kui ka turule tervikuna,“ nentis ekspert. „Vaadates konkreetsemalt Eestit, siis tuleb pakkumist igas sektoris peale ja see ei saa jätta turgu mõjutamata – küll on küsimus, et kui suur see mõju on,“ lisas ta.