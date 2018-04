Mida söövad Toidumessi staarid?

Eesti Toidumessi peaesinejaks on maitsev ja huvitav toit, mis on aasta-aastalt ka aina tervislikum. Aga mida söövad need toidumessi esinejad, armastatud artistid, kes teevad tööd nii öösel kui päeval ja peavad sealjuures alati nii seest kui väljast heas vormis olema?