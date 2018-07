Istun kätel ja krigistan hambaid

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Kui on üks regioon, mida te sel aastal oma portfelli poleks tahtnud, siis on see kahtlemata Brasiilia. Minus tekitab see kriisist räsitud paik aga iga päevaga järjest enam ostumõtteid.

Ei heiduta mind ülearu seegi, et minu väärtpaberikontol on Brasiilia suurtesse ja keskmise suurusega ettevõtetesse investeeriv ning EWZ sümboli alt leitav börsil kaubeldav fond kukkunud aasta algusest rohkem kui 20% võrra.

Kui mullu umbes samal ajal esimest korda Brasiilia regioonile panustasin, oli pilt regioonis nukramgi. Siis sündiski investeerimistees, mida olen aasta jooksul veidi täiendanud. Minu plaan on panustada Lõuna-Ameerika suurima majanduse taastumisele sajandi sügavaimast kriisist, lõigates ühtlasi kasu kaubandussõjast, nõrgast dollarist ning toorainete hinnatõusust. Tehing moodustas ligemale 1 protsendi minu portfellist.

Ostuhetkest peale on Brasiilia majanduse käekäik olnud minu jaoks lootustandev. Mullu võttis majandus taas jalad alla ning on nüüd kasvanud viis kvartalit järjest. Meenutuseks: sellele eelnes kaheksa kvartalit langust!

Õige pisut kerkisid tänavu esimeses kvartalis tarbijakulutused, langes inflatsioon ning juuksekarva võrra kasvasid ka investeeringud. Mainimata ei saa jätta sedagi, et keskpank on langetanud baasintressimäära ajaloo madalaimale tasemele, 6,5% peale. Seegi peaks teoorias aktsiate hindu toetama.

Pilk valimistel ja majandusreformidel

Vahepeal olen oma portfelliga valusalt teada saanud, et Brasiilia veokijuhtidele ei meeldi kallis kütus ning paraku on ametiühingutel piisavalt võimu, et kogu riik lühiajaliselt upakile ajada. Tuska tegi mulle seegi, et veokijuhtide protestilaine leidis rahva seas laialdast heakskiitu.

See näitab paraku selgelt, et karmide, aga elutähtsate majandusreformide elluviimine võib osutuda pikaajaliselt keeruliseks. See on üks põhjus, miks suurpankade analüütikud on viimasel ajal riigi kasvuprognoose mõnevõrra kärpinud.

Kindlasti andis veokijuhtide blokaad, toiduainete nappus poodides, liiklusseisakud, sõjaväe toomine tänavatele ning ametiühingutele järeleandmine nii investoritele kui ka tarbijatele signaale, mille mõju näeme alles tulevikus. Ebakindlust lisavad oktoobris toimuvad presidendivalimised, kus praegu puudub selge soosik.

Selge on aga see, et võitja esimene ülesanne on pensionireform, kuna vastasel juhul ähvardab riiki võlakriis. Ei taha uskuda, et see perspektiiv järgmisele riigipeale meelt mööda oleks. Mulle tundub kangesti ja üha enam, et kui maailma ei taba lähemal ajal just totaalne kollaps ja sõda, siis võib Brasiilia olla lähema viie aasta perspektiivis üsnagi lootustandev koht, kus väiksest osa oma varandusest hoida. Seda enam, et hinnad muutuvad iga päevaga aina soodsamaks.

Siiski, aasta on näidanud, et positsiooni lisamisega kiiret pole. Vaatan jalgpalli MMi rahulikult ära, hoian Brasiiliale vaatamata Neymari veiderdamistele pöialt ja külastan seda investeerimisideed uuesti augustis. Elu on näidanud, et soodusmüüke ei pea seal regioonis tavaliselt liiga kaua ootama.