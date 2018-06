Restoranitest: Elva vaksali uus elu

Waksal Vastutavad kokad: Rainer Rehema, Triin Lanno

Omanik: Aivo Johanson

Aadress: Pargi 2, Elva, Tartumaa

Telefon: 775 5206

Avatud: P–N 11.30–20.00; R–L 11.30–22.00

Põhiroogade hinnavahemik: 7,50–15 eurot

waksal.ee

facebook.com/restoranwaksal/

Road ja maitsed on enamjaolt sellised, mille pärast tasub kodust välja minna küll. Tasub isegi ümberkaudsetest küladest kohale sõita. Valmistatud püüdlikult, kulinaarseid nippe kasutades, kaunistatud ja sätitud, aga mitte ülearu, nii et ei peleta eemale ka mittegurmaane.

Lisaks restoranile on Waksalil ka teine, mõneti kergem ja taskukohasem roll– kohvik. Kui restoranikülastajad suunduvad tagumistesse ruumidesse ja jäävad ettekandjat ootama, siis kohvikukülastajad saavad oma koogi-kohvi kätte esimeses ruumis leti juurest. Koogivalik on tõenäoselt Elva parim, ainult tiramisuportsjon, mis küll väga maitsev, oli tõenäoselt kogu Eesti väikseim. “Peaaegu oleks mööda lõiganud,” kommenteeris seda minu ehitusmeistrist lauakaaslane.

Lõpetuseks sportlik pingutus

Teenindus on armsalt sõbralik ja püüdlik. Toidud ilmuvad lauale paraja vahega, nii et jätkub aega ka seintele riputatud vanade fotode vaatamiseks ja mälestuste heietamiseks.

Elan vaksalihoone hiilgeaega sisse sedavõrd, et sätin end selle ette ka rongi ootama. Asjatult – need vähesed rongid, mis nüüdseks Tartu ja Elva vahet sõitma on jäänud, peatuvad hoopiski mitukümmend meetrit eemal europerrooni ääres. Nii et nostalgilise õhtusöögi järel pidin kauaoodatud rongi peale jõudmiseks tegema üldsegi mitte nostalgilise spurdi.