Venemaa pidas kinni eestlastest meeskonnaga Soome kalalaeva

Kinnipeetud laev tegeles kalapüügiga. Foto: Andras Kralla

Venemaa võimud pidasid Läänemerel Kaliningradi lähistel kinni Soome lipu all sõitva kalalaeva, mida süüdistatakse kalastusreeglite rikkumises, kirjutas Helsingin Sanomat.

Vene piirivalve pidas traaler Roxen, mille pardal oli väidetavalt 7,5 tonni kala, kinni reedel ning see suunati Kaliningradi.

"Meie andmetel koosneb laeva meeskond Eesti kodanikest ning soomlasi pardal ei ole," ütles lehele Sanna Orava Soome Peterburi peakonsulaadist.

Soome konsulaat on võtnud ühendus Venemaa välisministeeriumi, piirivalve ja laeva omanikega. Eesmärk on, et juhtumit käsitletaks võimalikult kiiresti ja laev vabastataks.