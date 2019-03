Tehkem riigieelarve arusaadavaks

Et mõista oma tegevuste ja valikute erinevaid nüansse ja mõjusid, vajab riik täiustatud juhtimisarvestust, kirjutab PwC Advisory juhtivkonsultant, juhtimisarvestuse ekspert Tarmo Meresmaa.

Tarmo Meresmaa Foto: Heiki Laan

Praegune riigieelarve ei võimalda valitsejatel ja juhtidel piisavalt kiiresti ja põhjendatult vastata esilekerkivatele küsimustele ega enda sooritust sügavamalt analüüsida. Ka riigikontroll on juhtinud korduvalt tähelepanu, et riigieelarvest ja selle seletuskirjast on keeruline välja lugeda, millele valitsus riigikogu nõusolekul raha kulutab.