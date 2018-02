Börs: kolmas hea päev

Teisipäeval püsisid USA börsiindeksid eelmise nädala lõpus alanud tõusurajal, oodates samas pingsalt peatseid tarbijahindade näitajaid.

Dow Jonesi indeks nihkus 0,16% ülespoole, 24 640 punktini. S&P 500 kasvas 0,26% ning peatus 2663 punktil. Tehnoloogiafirmade rohke Nasdaq Composite kerkis selle sektori ühtse kasvu mõjul enim, 0,45%, 7013 punktini.

Ühendriikide 10-aastaste võlakirjade tootlus kukkus eelmise päeva 2,902% tipust tagasi 2,844% peale.

CBOE volatiilsusindeks (VIX) kahanes päeva lõpuks 2,5%, ent viibib viimaste aastatega võrreldes siiski erakordselt kõrgel, 25 punkti juures. Jätkuva ärevuse üheks põhjuseks on kolmapäeval saabuvad andmed USA tarbijahindade ja jaemüügi kohta, mis võivad anda aimu inflatsiooni edasisest liikumisest. Levinuima arvamuse kohaselt sai maailma börside möödunud nädala haku müügipaanika alguse just nimelt USA töö- ja palgastatistikast, mis tekitas investorites hirmu inflatsiooni kiirenemise ja intressimäärade tõusu ees.

Nendes ebakindlates tingimustes võivad kauplejad börsiindeksite seekordse kerkimise eest tänada Amazoni (+2,04%) ja Apple'it (1%), sest just need tohutu turuväärtusega tehnoloogiafirmad toetasid ja tasakaalustasid näitajate kasvu.

Teisipäeva kõige tublim tõusja oli spordirõivaste müüja Under Armour (+17,36%, +16,01%), mis vaimustas turge üle ootuste hea eelmise kvartali käibega. Järgnes ravimite ja tervishoiuteenuste tarnija AmerisourceBergen (+9,30%), mille ostust on Wall Street Journali andmetel huvitatud Ühendriikide suuruselt teine apteegikett Walgreens (-0,25%).

Mitmed teised tervishoiusektori esindajad pidi samal ajal leppima aga kaotusega. New Yorgi börsil noteeritud Iisraeli ravimifirma Teva aktsia odavnes näiteks 3,89%, kui levis uudis, et selle konkurendi Novartise geneeriline multiskleroosi ravim on pälvinud USA meditsiinijärelevalve heakskiidu.