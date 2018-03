Kuld rallis viie nädala tippu

Hirm globaalse kaubandussõja ees on pannud investoreid taas kulla suunas vaatama.

Hiina ning USA vahelised suhted on pingestunud ning plaan vastastikuseid tariife kehtestada teeb investoreid ärevaks. See on ka üks peamisi põhjuseid, miks kulla hind kogu nädala kokkuvõttes 3% kallines.

Portaali GoldSeek.com juht Peter Spina ütles MarketWatchile, et kuigi pealtnäha võib tunduda kulla hinna tõus ootamatu, on see tegelikult igati normaalne, arvestades börside kõikumist ning globaalse kaubandussõja hõngu. Samuti aitasid kulla hinna tõusule kaasa nõrgenenud USA dollar ning Föderaalreservi otsus tõsta intressimäärasid.

Investoreid tegi aga eriti valvsaks uudis, et Hiina andis täna omapoolse vastulöögi USA presidendi Donald Trumpi kaubanduspoliitikale. Kui Ühendriikide president Donald Trump andis eile käsu kehtestada 50 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele imporditariifid, siis Hiina kaubandusministeerium teatas täna, et plaanib vastukaaluks kehtestada 3 miljardi dollari väärtuses USA kaupadele tariifid.