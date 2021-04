Nafta kallineb kolmandat päeva järjest

Nafta puurtornid. Foto: Reuters/Scanpix

Nafta hinnad tõuseb täna kolmandat päeva järjest, sest ilmusid andmed, et USA naftavarud vähenevad. Samal ajal suurendas OPEC maailma nõudluse prognoosi, vahendab Bloomberg.

Brenti toornafta on täna kallinenud 1,2 protsenti, 64,3 dollarini barrel. WTI on lisanud 1,1 protsenti ja barrel maksab 60,9 dollarit. Ameerika Naftainstituut teatas, et USA naftavarud langesid eelmisel nädalal 3,6 miljoni barreli võrra. See on kolmas järjestikune nädal, mil varud vähenevad. Täna teatab USA valitsus ka oma ametlikud andmed.