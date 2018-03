Oma pulmamaagia telli Lillemaagiast!

Mitmed pruudid on öelnud, et puhas valge värv tekitab neis omajagu turvatunnet ja esindab seega justkui elu positiivsemat poolt. Seda ju pulmapäev oma olemuses aga esindabki!

Selleks, et osavalt orienteeruda selles võimalusterohkes lillemaailmas, pöördume Lillemaagia firma poole, kes esindab oma tuntud Pulmalillede brändi. Alates 2001. aastast on florist Kristi Kranberg-Kulbas toimetanud oma “pulmalilled” brändiga ning aidanud paljudel noorpaaridel pulmapäeva, pidu, tseremooniat oma oskuste läbi esmajärjekorras dekooriplaani kokku panna ja siis hiljem see kõik ka teostada.

Mitte ükski pulmapidu või tseremoonia ei ole täiuslik ilma valge värvita, mis on ajast aega olnud puhtuse sümbol. Valge on rahulipu värv, mis kandub armastajate igapäevaellu ja valge meenutab meile hapraid lumehelbeid ning toob sellega justkui värskusepuhangu meie pulmapäeva! Ja muide – valge sümboliseerib üllaid rüütleid ning printside hobuseid!

Sinu käest ongi kõige õigem küsida, missugune pulmavärv on 2018/2019. aasta hooajal moes või valdav ja kas pulm ikka põhineb suuresti valgele värvile, millele siis lisandub aktsendina teine värv?

Eestis on põhiline pulmavärv tõesti valge ja aktsendina lisatakse veidi mingit teist värvi. Selleks 2018/2019 aasta hooajaks on mul juba kirjas väga palju rahvusliku värviga pulmi põhiliselt noorpaari soovitud lillede – rooside, preeriakellade ja rukkililledega ehk siis põhiliseks värviks on valge, millele lisandub aktsendiks sinist rukkilille.

Tegelikult on praegu aga moes pehmed pastelsed toonid ja eriti aktuaalne on pastelne roosa õrna halli ja rohke rohelisega, boheemlaslik ja looduslähedane stiil. Aktuaalne on ka šampanja ja veinipunase kooslus halli ja rohelisega ning eraldi esile toomist väärib ka puhtalt roheline halliga erinevaid rohelisi taimematerjale kasutades. Võimalusi ja põnevaid materjale saab oskuslikult omavahel kombineerida ja teha pulmast üks väga põnev ning maagiline muinasjutt.

Kui pulmavärv on valitud ja plaan on pidu ning tseremoonia teha keskmisest suuremalt, siis siinkohal võtke kindlasti appi kogenud florist, kes aitab teie nägemust teostada.

Isetegemise rõõm on ka suur, aga kui pulm on suurema külaliste arvuga, siis pole ju vaja, et teie ilusaim päev on äkki elu halvimate päevade esiviisikus.

Kui noorpaar pöördub Sinu brändi Pulmalilled poole, millest soovitad kõigepealt alustada dekooritööde planeeringut?

Esimese asjana on vaja paika panna pulmavärv ja stiil, mis sobituks eelkõige noorpaari endaga ja, et ikka alates pulmakutsetest kuni peopaiga dekoratsioonideni oleks kõik läbimõeldult kooskõlas ja ühtne.

Kui vaadata laia maailma ja sirvida värskeid pulmaajakirju, siis täna on moes lihtsad, vaba joone ja paljude eriliigiliste lihtsate lillede ja sobiva rohelisega ümarkimbud, mis on varte ümbert kokku seotud kauni pulma- või kleidivärvi lindiga. Kanda on kinnitanud selleaastane uus trend boho. Milline on tänane pruudikimbumood ja mis on boho?

Boho ehk boheemlaslik stiil, esmapilgul kirju ja rohke rohelisega nagu naturaalne looduski on. Kimpudel on peale vaadates täiesti vaba vorm, pole kindlat raamitud ümarvormi ja on palju erinevat rohelist taimematerjali, justkui oleks loodusest kimp lilli lohakalt peoga haaratud. Ja tõesti ainult pael on see, mis annab pidulikkust ja pulmalikku hõngu. Sellist stiili kimpu on tegelikult floristil kompositsiooniliselt kõige raskem teha ja kindlasti meie konservatiivsel inimesel ka raske vastu võtta, sest on harjutud, et pulm on klassikaline ja printsessilikult õrnalt puhas ning väljapeetud.

Kes tellib pruudikimbu?

Pruudikmbu tellib siiski enamjaolt pruut, sest tänapäeva iseseisvad naised tahavad kindlad olla, et kimp on just nende unelmate kimp. Sel aastal on mul vaid üks peigmees pruudikimbu ise eraldi tellinud ja sedagi suuresti pruudi soovide järgi. Kahjuks ei lubata meil meestel olla julged ja lasta neil endil valida, millist kimpu nad soovivad oma pruudile tseremoonial ulatada.