Tulemas on kruiisireiside rekordhooaeg

Tänavu on Läänemerel oodata kruiisireisijate järjekordset rekordaastat ning vähemalt Helsingis loodetakse purustada poole miljoni reisija rekord.

Möödunud aastal väisas Helsingit 266 laeva ühtekokku 478 000 reisijaga, tänavu on laevade arv kasvamas 13 protsenti.

Helsingi jaoks algab hooaeg homme MS Hanseaticu saabumisega sadamasse. Kõige rahvarohkem on eeldatavasti 2. juuli, kui ühe päevaga randub kuus suurt kruiisilaeva, kaasas 10 000 reisijat, kirjutab YLE.

Helsinki Marketing tegevjuht Laura Aalto ütles Soome rahvusringhäälingule, et kruiisireisjate arv on kiirelt kasvamas ka jahedama kliimaga sihtkohtades ning Helsingi turismisektorgi tänavu kiirelt kasvamas. Kruiisireisijad hotellides tavaliselt ei ööbi, kuid kulutavad linnas keskmiselt 64 eurot. Möödunud aastal küündis see summa 32 miljoni euroni.

Cruise Baltic piirkondliku uuringu järgi külastas regiooni möödunud aastal 5 miljonit kruiisireisijat, mis oli samuti rekord. Aalto lisas, et tänavu on uudiseks esimene Hiina turistidele müüdud kruiisireis Läänemerel.