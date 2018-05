Tallinn jagab sotsiaalkortereid ilma küsija tausta uurimata

Tallinna abilinnapea Eha Võrk ütles, et munitsipaalkortereid jagades ei uuri linn nende palga suurust ning et see on rajatud usaldusele.

Möödunud nädala "Pealtnägija" tegi avalikuks, et Mang on väidetavalt aastakümneid paljusid naisi ahistanud. Lisaks ilmnes, et kalli tunnihinnaga astroloog üürib Tallinna linnalt munitsipaalkorterit, kus ta suure osa ajast tegelikult ei ela.

Võrk kommenteeris "Aktuaalsele kaamerale", et enne Mangi enda selgituste ära kuulamist temalt munitsipaalkorterit ära ei võeta. "Kui keegi lõikab [munitsipaalkorteris] juukseid või osutab muud teenust, ei ole see loomulikult õige, aga selleks on teised kontrollorganid," sõnas Võrk.

Küsimusi on tekitanud ka see, miks üldse Mang linnalt soodsat korterit vajas, kui tema sissetulek ei tohtinuks väike olla. Võrk ütles, et Mang ise kinnitas linnale vajadust munitsipaalkorteri järele ning linnal pole alust inimese sõnades kahelda.

"Me kunagi ei oota inimeselt mingeid palgatõendeid. Meil ei ole sellist korda ette nähtud, meil on ikkagi usalduse pealt. Kujutage ette, kui me kõikidelt hakkame küsima mingisuguseid tõendeid, see ei ole demokraatlikule riigile kohane. Küsimus on usalduses ja kui usaldust on kuritarvitatud, siis on teine teema ja sellega just linnavaraamet tegelebki," rääkis Võrk "Aktuaalsele kaamerale".

Tallinnale kuulub 45 majas 4000 munitsipaalkorterit ja linnakorteri hind on turuhinnast palju soodsam. Ruutmeeter maksab vähem kui kaks eurot.

