Trump: kohtumine Putiniga on lihtsaim

USA president Donald Trump ütles täna, et esmaspäevane kohtumine Venemaa presidendi Vladimir Putiniga tuleb Euroopas seekord toimuvatest kohtumistest lihtsaim.

Täna peeti NATO tippkohtumisel kavaväline pressikonverents, kus Trumpilt küsiti, kas Putin kujutab endast ohtu. „Ma ei taha, et ta oleks oht ja seepärast meil NATO ongi,“ vastas Trump. „Ta on konkurent. Kas ta on mu vaenlane? Ta pole mu vaenlane. Loodetavasti on ta ühel päeval sõber. Ma lihtsalt ei tea teda eriti hästi.“

„Me ei lähe sellele kohtumisele suurte ootustega. Me tahame teada Süüria kohta. Me räägime Ukrainast,“ kirjeldas Trump eesootavat kohtumist Putiniga.

Trump ja Putin kohtuvad esmaspäeval, 16. juulil. Veel enne seda jätkub Trumpi euroretk aga Suurbritannias, kus ta kohtub peaminister Theresa May, kuninganna Elizabeth II ning Briti ärieliidiga.