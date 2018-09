Nordea: Soome kasv aeglustub oodatust kiiremini

Ainult tellijale

Äripäev 05. september 2018, 11:53

Kuigi Soome majanduskasv peaks tänavu ulatuma 3 protsendini, peaks see paari aasta jooksul aeglustuma märksa rohkem kui algselt prognoositud, teatas Nordea.

Lisaks maailmamajanduse mõjule toob Koivu välja tõsise kodumaise põhjuse, mis aeglustab kasvu: tööjõud. Soome raskusi tööjõuga näitab see, et vaatamata suurele töötusele palgad kasvavad. Kuigi tööhõive näitab suurenemise märke, juhib Nordea analüütik tähelepanu tööealise rahvastiku vähenemisele. Samuti raskendab olukorda tööjõuturul nõudluse ja pakkumise sobimatuse kasv.

Nordea vanemanalüütiku Tuuli Koivu sõnul on globaalne kasv jõudnud haripunkti ning kaubandusvaidlused on suurendanud üleilmset ebakindlust. "Ekspordikasv on juba märkimisväärselt aeglustunud 2018. aastal," selgitas ta.

Nordea prognoosib Soomele 2019. aasta majanduskasvuks 2 protsenti ja 2020. aastaks 1,5 protsenti.

Venemaa suur ebakindlus

Erinevalt Soomest näeb Nordea Venemaa majanduskasvu lähiaastatel stabiilsena, kuid kasvuvõimalusi pärsivad mitu välist tegurit.

Nordea prognoosib Venemaa majanduskasvuks 2018. aastal 1,8 protsenti. Üks tegur, mis võib Venemaa majandust oluliselt halvata, on uued sanktsioonid. Nimelt on endiselt üleval kahtlused, et Venemaa võis sekkuda Ameerika Ühendriikide presidendivalimistesse ja et riik on seotud Skripali juhtumiga.

Nordea Venemaa peaökonomisti Tatiana Evdokimova teatel on välisinvestorid viimasel ajal oma positsioone Venemaal vähendanud ning olukord tundub jätkuvat. Geopoliitilised arengud on nõrgendanud rubla väärtust aasta algusest ligi 15%.

Venemaa majanduskasvu väljavaadet hindab Evdokimova praegu väga ebakindlaks, sest riik peab suutma kohaneda mitme välise mõjuriga (sanktsioonide oht, rubla nõrgenemine, kaubandussõja riskid ja maailmamajanduse kasvu aeglustumine) ja sisemiste reformidega (kõrgemad maksud, kõrgem pensioniiga, suuremad avalikus sektori investeeringud). Samas senistele sanktsioonidele vaatamata on Venemaa makromajanduslikud alusnäitajad ökonomisti teatel püsinud arenevate turgudega võrreldes tugevana.

Nordea prognoosib Venemaale 2019. aasta majanduskasvuks 1,2 protsenti ja 2020. aastaks 1,5 protsenti.