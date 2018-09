Keskmine palk töötajat lojaalseks ei muuda

Äripäev 13. september 2018, 09:13

Palgainfo Agentuuri ja CVKeskuse tööturu- ja palgauuringust selgub, et töötajate lojaalsuse tagamisel on valdkondade lõikes enam kui kahekordsed palgakäärid, kusjuures keskmisest palgast piisab lojaalsuse tagamiseks vaid neljas valdkonnas.

Palk ei tähenda lojaalsust

„Hea palk on töövõtjatele oluline, kuid ei tähenda automaatselt veel töötaja lojaalsust. Varasemad uuringud on näidanud, et suur osa töötajatest on valmis vahetama tööandjat ka teiste tingimuste pärast, isegi kui palganumber jääb samaks – näiteks ei korva hea palganumber pikaajaliselt kehva juhtimiskvaliteeti või rahulolematust meeskonnaga,“ kommenteeris uuringut Eesti suurima tööportaali CVKeskus Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Töötajad peavad igapäevaselt tunnetama, et nende töö on oluline ja neid väärtustatakse ning tunnustatakse tehtud töö eest.“

Töötajate lojaalsust hinnati mitme küsimuse põhjal – kuivõrd aktiivne on töötaja tööturul, kas ta on kandideerinud teistesse ettevõtetesse tööle ja plaanib lähiajal töökohta vahetada ning kui pikka staaži oma praeguse tööandja juures kavandab.

Maikuus korraldatud töötajate uuringus osales kokku 9067 inimest, neist 86% ehk 7811 oli aprillis tööga hõivatud, 14% ei töötanud.