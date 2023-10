Uudised

Raadiohommikus: kuidas läheb LHV-l ja kas Itaaliat ähvardab võlakriis

LHV Grupi juht Madis Toomsalu räägib hommikuprogrammis LHV panga kolmanda kvartali tulemustest. Foto: Liis Treimann

Teisipäevases raadiohommikus heidame pilgu LHV värsketele tulemustele, uurime, millised on arengud sõjakolletes ja kuidas peab kõrge võlakoormusega Itaalia intressitõusudele vastu.

LHV Grupi juhilt Madis Toomsalult küsime hommikuprogrammis, kuidas LHV-l kolmandas kvartalis läks ning kas hoiuseintresside tõus hakkas juba panga kasumit sööma.

Julgeolekuekspert Rainer Saks tuleb rääkima, kuidas areneb Iisraeli ja Hamasi vaheline konflikt ning mis toimub Ukraina rindel.

Intressimäärade tõusu tõttu peab kõrge võlakoormusega Itaalia igal aastal maksma 7 protsenti oma SKPst laenude teenindamiseks. SEB kapitaliturgude maakleri Erik Lauri hinnangul on Pisa tornil värisemisks põhjust rohkem kui pisut. Uurime Laurilt, kui tõsiselt peaksime lõunaeurooplaste pärast muretsema.

Helistame ka investor Tauri Alasele, kellelt uurime, kui kõrgele on kerkinud riskid kinnisvaralaenude rahastamisel ning kus tema praegu investeerimisvõimalusi näeb.

Hommikuprogrammi juhivad Kristjan Kurg ja uudistetoimetaja Eget Velleste.

Päev jätkub viie saatega.

10.00–11.00 “Eramaja ehitus”. Saates räägime vee kvaliteedist ja selle parandamisest. Teeme selgeks, millised märgid viitavad, et vesi vajab puhastamist, kuidas vett pehmendada ja kvaliteetse vee abil elukvaliteeti parandada. Külas on veeseadmete tootmise ja hooldusega tegeleva ettevõtte Stelo esindajad Koit Kull ja Siim Maiste. Saadet juhib Rein Pärn.

11.00–12.00 „Investor Toomase tund“. Saate teemaks on lastele investeerimine. Finantskonsultant ja investor Jekaterina Tint jagab strateegiaid, kuidas lapse raha kasvama panna. Kuidas ja milliste investeeringute abil on võimalik tema 18. sünnipäevaks saada talle korteri sissemaksu raha, katta ülikoolikulud või isegi enamat. Samuti tuleb juttu, kas lapse riske peaks kuidagi teistmoodi hajutama, ning Tint avab ka mõne praktilise investeerimisidee, kuhu praegu raha paigutada. Räägime ka tema enda investeerimisfilosoofiast. Saadet juhib Indrek Mäe Äripäeva börsitoimetusest.

12.00–13.00 „Sisuturundussaade“. Seekordses Tallinna Lastehaigla saates räägime spastilisest pareesist – millega on tegemist ja kuidas sellised lapsed abi saavad. Saatekülalisteks on Tallinna Lastehaigla ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla neurokirurg Tarmo Areda ning lastehaigla neuroloogiakliiniku vastutav füsioterapeut Cristina Lõokene. Külalised räägivad täpsemalt, millist abi saab füsioteraapiast, ravimitest ja operatsioonist. Räägitakse ka sellest, mida kujutab endast Tallinna Lastehaigla juurde loodav spastilise pareesi kompetentsikeskus. Saadet juhib Violetta Riidas.

13.00–14.00 “Cleantech”. Saates räägime jätkusuutlikust linnaruumist ja liikumisest. Arutame, millised on kiired lahendused, mida saame teha kohe ja kuhu suunas tuleks vaadata tulevikus. Kuidas parandada ühistransporti ja kus on ikkagi rattatee koht? Saates on Tallinna abilinnapea Madle Lippus ja tuleviku linnaruumi loova Hundipea arenduse juht Markus Hääl. Saatejuht on Mart Valner.

15.00–16.00 „Võitjate põlvkonnad“. Külas on juhtimiskoolitaja Mihkel Tammo, kes sai juba 27aastaselt pereettevõttes Estanc tegevjuhi rolli, aga on praeguseks sellest loobunud. Koos saatejuht Jana Palmiga arutavad nad, kuidas praegu ettevõtteid Eestis lastele üle antakse. Kas see on laste suhtes hea ja õiglane viis või tuleks leida kindlam süsteem, läbi mille kõik olukorrast võidaksid.

