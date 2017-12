Ainult tellijale

Praegust aega võiks kokku võtta BBC uudiskriteeriumiga “Shit, look at that”. Eesti keeles ehk “Jumal küll, oled sa seda juba näinud?”

Kuludega tegelemine peab olema permanentne hügieen ka siis, kui on hea aeg. Meelis Mandel, Äripäeva peatoimetaja

Ma lihtsalt pean seda nüüd ütlema. Kas oleme kuulnud, et turumajandus tähendab, et aegajalt tuleb ette ka tagasilööke? Oleme. Enamik meist on seda valusalt paar korda ka kogenud. Kas on võimalik, et see tagasilöök tuleb juba järgmisel aastal? Ei pruugi, kuid võimalik on see kindlasti. Kas see puudutab ka meid? Loogiliselt võttes ikka.

Kas me saame selleks kuidagi ette valmistuda? Noh, nii nagu see tavaliselt ikka käib. Cash on kriisides alati oluline abimees. Kuludega tegelemine peab olema permanentne hügieen ka siis, kui on hea aeg. Kohustuste võtmisel tasuks korra arvutada laenumaksed läbi ka positiivse intressiga.

Kuna aga tagasilöögi jutt on praegu veel siiski teoreetiline, võiksime rahus talvist pööripäeva nautida. Ärge unustage siis puhata.

Head lõppevat ja veel paremat uut aastat!