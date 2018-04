Päikesejaamade buumist on asi kaugel

Ainult tellijale

04. aprill 2018, 06:00

Ainult tellijale

Seadmete müüjatelt-paigaldajatelt müügipakkumise küsimise põhjal ei saa veel järeldada, kui palju neist üldse kuhugi jõuab ning tegelikkuses päikesejaamade buumist Eestis rääkida ei saa, kirjutab Solar Light OÜ juht Heino Hõbeoja.

Investeerimisotsuseni on müügipakkumise küsimisest tükk maad minna ja suur osa pakkumisi pakkumiseks jääbki. Üldjuhul võetakse hinnapakkumine mitmelt ehitajalt ja ka seejärel ei ole selge, kas jaama üldse ehitatakse, sest hinna põhjal on vajalik korraldada ka finantseerimine.

Elektrilevi liitumistaotluste arv ei ole investeerimisotsuste tegemisele kuigi palju lähemal. Elektrilevi protseduuride korraldus on kahjuks selline, et liitumistaotluse ja tehniliste tingimuste taotluste esitamine on ainus viis eelinfo saamiseks, kas konkreetses asukohas on üldse võimalik jaama võrku liita. Kuivõrd päikeseenergia finantseerimine Eesti elektri hinna ja taastuvenergia toetusskeemiga on õhuke, on plussi jäämiseks jaama võimalik ehitada üksnes asukohta, kus piirkonna tarbimise tõttu on võrk juba piisavalt tugev ja lisainvesteeringuid võrgu tugevdamiseks tegema ei pea. Suurem osa asukohti jääb seetõttu kõrvale. Ühe jaama ehitamiseks sobiva asukoha leidmise kohta tuleb esitada hulk liitumistaotlusi.