Igale majapidamisele hõljuv tuulik

Energiajulgeoleku tagamiseks tuleks igal Eesti majal hakata ise taastuvenergiat tootma, põlevkivile võiks aga rajada akudes vajaliku grafeeni tööstuse, kirjutab Eduka Eesti konkursile saadetud arvamusloos EuroTrip OÜ juhatuse liige Mark Jõgar.

Mark Jõgar Foto: erakogu

2018. aasta suvel kohtus Donald Trump Brüsselis NATO juhtidega, kus ta kritiseeris Saksamaad Venemaalt gaasi ostmises. Trump kardab, et Saksamaa on Venemaa vangistuses. Energiaiseseisvus on tänapäeval väga oluline ja seda eriti veel nelja aastaajaga riikides. Seda seetõttu, et talvel energia puudumisel jäävad inimesed ilma kaugküttest. Sõjaolukorras võib see viia situatsioonini, kus tuleb vaenlasele alistuda ainult energia puuduse tõttu. Eesti aga tunneb uhkust selle üle, et me ei sõltu Venemaa gaasist ning saame suure osa oma energiavajadusest kätte kohalikust põlevkivist.