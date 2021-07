7 õpikureeglit, mida idufirma algfaasis eiras

Hoonete projekteerimiseks meeskonna komplekteerimise tarkvara loov idufirma Iffent lähenes algfaasis ebatraditsiooniliselt mitmele alustava ettevõtte jaoks soovituslikule tööprotsessile. Fookus seati toote testimisele ja turu vajaduse määratlemisele, et hoida kokku aega ja raha. „Siit edasi on raske mitte läbi lüüa,“ sõnas Iffenti kaasasutaja ja äriarenduse juht Else Källo.