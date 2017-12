Tesla aktsia kukkus täna 1,5% võrra, kuna KeyBank edastas investoreile üpriski nukraks tegeva Model 3 tootmisprognoosi, vahendab MarketWatch.

Nimelt ennustab KeyBank, et Tesla ei suuda rahvaautoks tituleeritud Model 3 tootmiseesmärke kaugeltki täita – neljandas kvartalis peaks tehasest välja vuranud neljarattaliste arv jääma varem prognoositud 15 000 asemel hoopis 5000 juurde. KeyBanki analüütikud märkisid, et nende prognoos põhineb vestlustel Tesla 18 edasimüüjaga.

Tesla on varasemalt lubanud oma aktsionäridele, et tõstab Model 3 tootmisnumbrid 5000 autoni nädalas ning 2018. aastal peaks see jõudma 10 000 autoni. Tootmisprobleemid tõid kaasa aga olukorra, kus Tesla oli sunnitud teatama, et uue aasta esimeses kvartalis jääb nädalane tootmisvõimsus endiselt 5000 auto juurde.

KeyBanki analüütikud jäävad Tesla tuleviku osas võrdlemisi skeptiliseks, uskudes, et nii Model S-i kui X-i ostunumbrid hakkavad tasapisi kukkuma ning kuna ka Model 3 väljavaated on kesised, lõpetavad investorid elektriautode tootjasse raha pumpamise. Seetõttu usuvad nad, et Tesla aktsia võib kukkuda 240-280 dollari juurde.

Praegu maksab Tesla aktsia 311 dollarit.