Eurotsooni hiiliv oht: inflatsioon

Kaspar Allik 04. jaanuar 2018, 14:24

Esimest korda kümnendi jooksul on väljavaated eurotsooni majanduse kohta ühehäälselt optimistlikud. Hiilivaks ohuks võib aga osutuda inflatsioon, kirjutab Wall Street Journal.

Mida ei märganud prognoosijad 2017. aasta alguses ja mis võib neil märkamata jääda seekord? Üks viga oli eeldada, et 2017. aasta näeb välja nagu 2016.

Viimane info viitab tugevale aasta algusele. Äri- ja tarbijakindlus on tugev, samuti on tööstuse ostujuhtide indeks rekordtasemel ning eksporditellimuste tase uutel kõrgustel. Kasvu veab tugev sisenõudlus ning töökohtade loomine on suurim alates 2000. aastast. Eurotsooni töötuse määr on vähenenud 8,8 protsendi peale 12,7protsendisest tipust.

Aasta suurimate poliitiliste riskidena toob Wall Street Journal välja märtsis tulevad valimised Itaalias, pinged Kataloonias, võimalikud valimised Saksamaal ning Brexiti protsess. Kuid üheski neist ei nähta eurotsoonile eksistentsiaalset riski.

Absolute Strategy Researchi peaökonomist Ian Harnett näeb peamise ohuna inflatsiooni. Harnetti sõnul on praegune 8,8protsendine töötuse määr paljudele sektoritele peaaegu suutlikkuse lähedal. Varem on see viinud palgakasvust põhjustatud inflatsioonini. Baasinflatsioon on praegu suurenemas 80 protsendis eurotsooni majandustes.

Inflatsiooni liigkiire suurenemine võib viia ootamatult rahatrüki lõpetamiseni ning intressitõusudeni, mis teeks kallimaks laenud ning kärbiks potentsiaalselt majandust.