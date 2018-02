Turgude taastumine: kas surnud kassi põrge?

Ainult tellijale

Ainult tellijale

USA futuuride langus ennustas korrektsiooni jätkumist vaid päev pärast seda, kui maailma turud näitasid reedel alanud börsipaanika järel esimesi taastumismärke.

„On risk, et korrektsioonile järgnenud ralli on vaid võnge, millele järgneb järjekordne müügilaine,“ tõdes ETX Capitali vanemanalüütik Neil Wilson MarketWatchis. Täpsemalt viitas ekspert sellele, et USA futuurid, mis peaksid ennustama arengut pärast turgude avanemist, on taas languses.

Seda lubab ennustada tõsiasi, et Dow Jonesi indeksi futuur on langenud enne turu avanemist 0,33, S&P futuur 0,39 ning Nasdaqi futuur pea protsendipunkti võrra. Veel mõjutab turge see, et USA valitsus seisab taas silmitsi osalise tööseisaku ohuga, kuid seadusandlik võim ei nõustu nende välja käidud kulutusprogrammiga.

Müügilaine sai alguse pärast seda, kui USA riigivõlakirjade intressid eelmise nädala reedel tõusid, põhjuseks kiire palgakasv. Seetõttu kardavad analüütikud, et turgude stabiliseerumine võtab aega ning volatiilsus võib veel mõnda aega püsida.