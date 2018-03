Keskmine investor turgu ei edesta

Kuu aega on jäänud Eesti kõigi aegade pikima aktsiamängu „Börsihai vs. Investor Toomas“ võistluse lõpuni ja turgudel taastunud volatiilsus pakub veel võimaluse kauplejahingega investoritel gaas põhja vajutada.

Aktsiamängu esikümnes tegid veebruaris ilma neli inimest: Silvia Nafthal, Mikk Talpsepp, Lauri Meidla ja Urmas Nõgu. „Mikk Talpsepp on mängu juhtinud 17 nädalat järjest. Ta on valinud mitme portfelliga panustamise tee ja see on end ka ära tasunud. Tema strateegia on lihtne ja seda on kasutanud ka mitmed kaasmängijad,“ ütles mängu kohta LHV maakler Marten Raudsepp.

Ülilihtne strateegia seisneb selles, mida päriselus investoritele küll kunagi ei soovitata: portfelli valiti vaid üks aktsia ning jäädi ootama, et see kvartalitulemuste avalikustamise järel korraliku tõusu teeks. Mängus on see end aga mitme börsihai jaoks kuhjaga ära tasunud. Praegu juhib mängu portfell „detsember“ mis on alates algusest tõusnud ligi 300 protsenti ja jõudnud ligi 740 000 euro juurde. Kogu mängu jooksul on oma algkapitali kasvatanud enam kui pooled mängijad.