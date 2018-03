USA aktsiaturud eelturul jälle languses

New Yorgi börs.

New Yorgi börs.

New Yorgi börs.

USA aktsiate futuurid on eelturul langenud, mis viitab sellele, et aktsiaturud alustavad ka tänast börsipäeva langusega. Investorid ootavad pingsalt ka Föderaalreservi Jerome Powelli kõnet Kongressi ees, vahendab MarketWatch.

Dow Jonesi indeksi futuurid on täna langenud 0,42 protsenti, 24 932 punktini. Standard & Poor’s 500 futuurid on kukkunud 0,3 protsenti, 2707 punktini.

Eile odavnes Dow indeks 1,5 protsenti ning S&P 500 kaotas 1,1 protsenti. Dow Jones kukkus veebruaris 4,3 protsenti, mis on suurim kuine langus viimase kahe aasta jooksul. Viimase 12 kuu jooksul on indeks tõusnud aga 20 protsenti.

„Täna jälgivad investorid pingsalt Föderaalreservi juhi Jerome Powelli kõnet,“ ütles RBC valuutaturgude strateeg Sue Trinh.

Täna peab Brasiilias kõne ka New Yorgi Föderaalreservi president William Dudley. Eesti aja järgi toimub see kell 19:00. Fedi juht Powell, kelle eilne kõne pani aktsiaturud langema, räägib Kongressi ees täna Eesti aja järgi kell 18:00.

Föderaalreservi uus juht ütles teisipäeval, et tema arvates on USA majanduse väljavaade tugevnenud. Need kommentaarid aitasid dollaril ja võlakirjadel tugevneda, aga aktsiad langesid.