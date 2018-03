Tallinki reisijate arv vähenes

Mait Kraun 05. märts 2018, 13:37

Tallink https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180305/BORS/180309864/AR/0/AR-180309864.jpg

Tallink teatas, et nende reisijate arv vähenes veebruaris ligi 5 protsenti. Peamise põhjusena toodi välja asjaolu, et reisilaev Baltic Princess on hooldustööde tõttu seisnud, selgub börsiteatest.