Credit Suisse: pullituru lõppu pole veel näha

Aktsiaturgudel eelmisel kuul toimunud globaalne müügilaine on muutnud osad investorid närviliseks, aga pulliturg pole veel läbi, arvavad Credit Suisse analüütikud, vahendab CNBC.

Šveitsi pank on viimasel ajal aktsiaid juurde ostnud ning jätkuvalt ollakse positiivselt meelestatud, rääkis Credit Suisse globaalsete investeeringute juht Michael Strobaek.

„Me ostsime aktsiaid ja tunneme selle osas ennast väga hästi,“ ütles ta Hongkongis toimunud investeerimiskonverentsil. „Me ei näe, et pulliturg veel läbi saaks.“

Kõige atraktiivsemad on panga jaoks aga eurotsooni ja arenevate turgude aktsiad, lisas Stroaek. Sektoritest eelistavad nad energia- ja finantssektorit, IT-d ja telekome. Kõige vähematraktiivsed on nende jaoks aga USA ja Kanada turud.

Veebruaris tekitas turgude jaoks palju inflatsiooni võimalik kiirenemine, mis viis turud korrektsiooni. See ei ole aga märk, et pullituru lõpp on lähedal, nentis Strobaek.

„Pull on tõesti vanemaks saamas, aga on palju faktoreid, mis on aktsiate jaoks positiivsed,“ lisas Credit Suisse aktsiaturgude strateegia juht Andrew Garthwaite.

Samal ajal aitab laialdane globaalne majanduskasv ettevõtetel kasumeid parandada, kirjutas Garthwaite. Ta lisas, et Euroopas peaks sellel aastal nende prognoosi kohaselt kasumid aktsia kohta suurenema 10 protsenti ja USAs 17 protsenti.

Lisaks sellele on keskpankade rahapoliitika jätkuvalt lõtv, vaatamata sellele, et Föderaalreserv intressimäärasid tõstab.

Ja keskkonnas, kus inflatsioon on kiirenemas, võivad aktsiad olla päris head riskimaandajad, ütles Garthwaite. „Mäletagem, et aktsiad kaitsevad inflatsiooniriski ja võlakirjad deflatsiooniriski eest. Seda kuni punktini, mil inflatsioon tõuseb üle 3 protsendi,“ ütles Garthwaite. „Kui see juhtub, siis võidakse varaklassid ümber mängida.“