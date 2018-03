Musk saab 2,6 miljardi dollari eest Tesla aktsiaid

Tesla aktsionärid kiitsid heaks plaani, mille kohaselt antakse tegevjuht Elon Muskile mitme miljardi dollari eest aktsiaoptsioone, vahendab CNBC.

Aktsionär, kes tulemused avaldas, soovis jääda anonüümseks. Ametlikud tulemused ilmuvad täna hilisõhtul.

Heaks kiidetud pakettiga saab Musk 2,6 miljardi dollari eest aktsiaoptsioone, mis antakse talle 12 osas. Peamine põhjus on see, et Teslal on viimase 10 aasta jooksul läinud väga hästi. Plaani toetajad ütlesid, et see paneb Muski aktsionäridega ühele pulgale ja suurendab potentsiaalselt ka ettevõtte väärtust.

Tesla aktsia on täna kallinenud 3,3 protsenti, 320,7 dollarini.

„Investoreid ei häiri asjaolu, et Tesla on oodatust rohkem raha põletanud või Model 3 tootmise eesmärke täita suutnud,“ ütles investeerimisfirma Loup Venturesi partner Gene Munster. „Nad näevad pikemas perspektiivis suuremat võimalust. Need võimalused on seotud eelkõige energiasalvestamise ja kasutamisega.“

Kui Tesla turuväärtus peaks tõusma 650 miljardi dollarini, siis võib Musk saada aktsiad ja muid preemiaid lausa 55,8 miljardi dollari ulatuses. Praegu on Tesla turuväärtus 52 miljardit dollarit.